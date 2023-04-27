القبض على عصابة مسلحة بـ تبوك حاولوا ترويج مواد مخدرة

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على القبض على 4 متهمين مسلحين لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزلهم المجهز كاملا بكاميرات مراقبة بحي شعبي في مدينة تبوك، وفي طريقهم لإخفائها.

المضبوطات

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو، إنه قد نتج عن ذلك ضبط 12 ألف و800 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و9 كجم من مادة الحشيش المخدر، وأسلحة نارية وهواتف متناقلة، وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات، وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.

جهة الاختصاص

وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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