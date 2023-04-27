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جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على عصابة مسلحة بـ تبوك حاولوا ترويج مواد مخدرة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
القبض على عصابة مسلحة بـ تبوك حاولوا ترويج مواد مخدرة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على القبض على 4 متهمين مسلحين لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزلهم المجهز كاملا بكاميرات مراقبة بحي شعبي في مدينة تبوك، وفي طريقهم لإخفائها.

المضبوطات

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو، إنه قد نتج عن ذلك ضبط 12 ألف و800 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و9 كجم من مادة الحشيش المخدر، وأسلحة نارية وهواتف متناقلة، وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات، وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.

جهة الاختصاص

وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود 994 أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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