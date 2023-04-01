القبض على قائد مركبة دهس طفلاً وتسبب في وفاته بالرياض

قبضت الجهات الأمنية على قائد مركبة لدهسه طفلاً في شارع عام بمدينة الرياض والهروب من الموقع نتج عنه وفاته.

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.