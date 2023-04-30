القبض على متهور صدم عدة مركبات عمداً في قلوة

قبضت شرطة محافظة قلوة في منطقة الباحة على مواطن ظهر في محتوى مرئي يقود مركبة بتهور وصدم مركبات في طريق عام ولم يتوقف.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وتبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.