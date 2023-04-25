القبض على مخالفين حاولا تهريب الحشيش بعسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر.

استكمال الإجراءات

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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