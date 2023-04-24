Icon

الشرطة الأمريكية تطوق محيط السفارة الروسية بواشنطن Icon ماريغا: الفوز بالكلاسيكو مذهل Icon إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان Icon مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان Icon أمطار رعدية تزين سماء حائل Icon أخطاء كثيرة بخريطة العالم الشهيرة بكتب المدارس Icon السفارة السعودية بالخرطوم تتحول إلى مقصد لطالبي الإجلاء Icon سبب استبعاد هازارد من قائمة الريال لمواجهة جيرونا Icon بوغيل يمنح الوحدة التقدم ضد النصر بالشوط الأول Icon مصر تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على مخالفين لاصطيادهما كائنًا فطريًّا في الباحة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
القبض على مخالفين لاصطيادهما كائنًا فطريًّا في الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لاصطيادهما كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض (نيص)، وبحوزتهما بندقية رش (شوزن)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة

العقوبات المقررة

يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وعقوبة صيد الكائن الفطري (النيص) غرامة تبلغ (70) ألف ريال للكائن الواحد، وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

الإبلاغ واجب وطني

وللإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية الاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية