القبض على مخالف روج الحشيش بـ عسير قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه مذيع فوكس نيوز المطرود يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت صادمة لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر شبكة عنكبوتية مروعة تعيش في أذن امرأة بالصين لحظة استقبال ركاب سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة التشكيل الرسمي لـ مباراة الاتحاد ضد الشباب الجوازات تنهي إجراءات مغادرة رعايا الدول القادمين من السودان إلى بلدانهم 9 مخالفين هربوا القات بجازان فسقطوا في قبضة حرس الحدود متحدث الأرصاد: ربيع هذا العام مميز بمعدلات الأمطار وانحسار العواصف الغبارية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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