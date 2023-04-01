القبض على مخالف سرق إطارات مركبة أجرة متوقفة بالرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية السورية ظهر برفقة شخص آخر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسرقان إطارات مركبة أجرة متوقفة.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة القامة وجاري استكمال القبض على مرافقه.