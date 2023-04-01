القبض على مخالف سرق إطارات مركبة أجرة متوقفة بالرياض

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل الذهب الأخضر السعودي في انتظار الذكاء الاستثماري بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز ولي العهد يهنئ أصحاب المناصب الجديدة في الإمارات الإطاحة بـ 5 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجة للتوقيف لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات الأمم المتحدة تبدأ بتفعيل نشاط مثير للجدل
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية السورية ظهر برفقة شخص آخر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسرقان إطارات مركبة أجرة متوقفة.
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة القامة وجاري استكمال القبض على مرافقه.