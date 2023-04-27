القبض على مروج الشبو والهيروين في الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

أرقام البلاغات

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