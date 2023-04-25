القبض على مروج حشيش في عسير

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر بمنطقة عسير.

النيابة العامة

وتفصيلًا، قالت مكافحة المخدرات عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ واجب وطني

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني (اضغط هنا)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.