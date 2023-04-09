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من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

القبض على مقيم لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بالقنفذة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
القبض على مقيم لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بالقنفذة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة القنفذة على مقيم من الجنسية اليمنية، لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل العقوبة

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

من الجرائم الكبيرة

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

 

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