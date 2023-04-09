القبض على مقيم لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بالقنفذة نصف حاويات العالم في خطر بسبب الصين وتايوان #عاجل | بأمر الملك سلمان.. تعيين فهد بن سعد آل سعود محافظاً للدرعية أبها والباطن لا يعرفان التعادل أمانة الأحساء تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات سييرا يأمل تكرار سيناريو الموسم الماضي ضد الاتحاد احتجاجات في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات تشكيل حكومة كويتية جديدة برئاسة أحمد نواف الصباح ضبط طن منتجات مخالفة بمعمل لإنتاج الآيس كريم بجدة
قبضت شرطة محافظة القنفذة على مقيم من الجنسية اليمنية، لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.