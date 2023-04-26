القبض على مواطن بحوزته حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، اليوم الأربعاء، على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ودعا الأمن العام للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.