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تمت إحالته لجهة الاختصاص

القبض على مواطن بحوزته قات مخبأ في مركبة بالدائر

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
القبض على مواطن بحوزته قات مخبأ في مركبة بالدائر
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

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