تأثير وثيقة العمل الحر على دعم حساب المواطن تغريدة تشعل أزمة سياسية بين روسيا وإسبانيا النصر يستعيد ذاكرة الانتصارات برباعية في الرائد القبض على مواطن بحوزته قات مخبأ في مركبة بالدائر استمرارية الأمطار طبيعية وقد تمتد لشهر كامل السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا غياب 2 من نجوم الهلال عن مواجهة أوراوا غدًا مسجد الحزيمي نواة الهوية المعمارية النجدية يعود لأكثر من قرن سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور أسوأ 100 مرة من كورونا عبدالرحمن غريب يسجل الهدف الثاني لـ النصر
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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