القبض على مواطن حاول تهريب القات بجازان

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لمحاولته تهريب نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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