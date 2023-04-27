القبض على مواطن خبأ في مركبة أقراصًا خاضعة للتداول

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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