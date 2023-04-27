القبض على مواطن خبأ في مركبة أقراصًا خاضعة للتداول

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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