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تم إحالته إلى النيابة العامة

القبض على مواطن روج أقراصًا مخدرة بالشرقية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
القبض على مواطن روج أقراصًا مخدرة بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

النيابة العامة

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر تويتر.

كما نشرت المديرية صورة للمتهم توثيقًا للحدث.

 

 

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