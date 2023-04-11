القبض على مواطن روج أقراصًا مخدرة بالشرقية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر تويتر.
كما نشرت المديرية صورة للمتهم توثيقًا للحدث.