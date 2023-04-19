القبض على مواطن لسطوه على مجمع تجاري بالرياض

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أعلن الأمن العام القبض على مواطن بالرياض؛ لسطوه على مجمع تجاري، وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.
وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض ألقت القبض على مواطن؛ لسطوه على مجمع تجاري وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.
وأوضح الأمن أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.