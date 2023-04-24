أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق الهلال يحسم الكلاسيكو بهدف ويتأهل لنهائي كأس الملك أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السيف في وفاة شقيقتهم تنبيه من رياح نشطة تثير الأتربة والغبار وجريان السيول في منطقة الرياض مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الخميس رجل يسأل أهل الخبر: وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران على مواطن لنقله (5) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.