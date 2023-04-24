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تمت إحالتهم للنيابة العامة

القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران
المواطن - فريق التحرير

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران على مواطن لنقله (5) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

العقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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