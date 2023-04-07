القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (168) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (81) من الجنسية البنجلاديشية و(29) من الجنسية الباكستانية و(27) من الجنسية اليمنية، و(18) من الجنسية الهندية، و(6) من الجنسية السودانية، و(3) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.
وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.