Icon

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف Icon هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج Icon القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض Icon لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود Icon الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني Icon السديس: خدمات معيارية للأعداد المليونية بلا اختناقات وراء نجاح خطة الجمعة الثالثة Icon روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا Icon الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم! Icon تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية Icon أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (168) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (81) من الجنسية البنجلاديشية و(29) من الجنسية الباكستانية و(27) من الجنسية اليمنية، و(18) من الجنسية الهندية، و(6) من الجنسية السودانية، و(3) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
السعودية اليوم

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة...

حصاد اليوم
برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل
الرياضة

الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

الرياضة
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
السعودية اليوم

سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق...

السعودية اليوم
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
آخر الاخبار

عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

آخر الاخبار
لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير
العالم

لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال...

العالم
أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد
الرياضة

أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

الرياضة