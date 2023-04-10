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تمت إحالتهم للنيابة العامة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1315 قرص إمفيتامين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1315 قرص إمفيتامين
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأفغانية ومواطنين، بحوزتهم (1315) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

 

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