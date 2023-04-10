القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1315 قرص إمفيتامين

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأفغانية ومواطنين، بحوزتهم (1315) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.