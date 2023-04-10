القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1315 قرص إمفيتامين

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأفغانية ومواطنين، بحوزتهم (1315) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة.
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.