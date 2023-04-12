القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في سلب المحال التجارية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع ومبالغ مالية.
وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.