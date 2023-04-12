Icon

إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن Icon أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة Icon توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال Icon اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع Icon سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة Icon طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية Icon لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا Icon الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج Icon طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة Icon كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت إحالتهم للنيابة العامة

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في سلب المحال التجارية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع ومبالغ مالية.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم