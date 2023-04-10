القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب

قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسية البنجلاديشية؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة، وارتكاب حوادث سلب محال لبيع الذهب والمجوهرات والمتاجرة بها.

ولفت الأمن العام، عبر تغريدة على موقع تويتر، إلى أنه تم استرداد جزء من المسروقات، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.