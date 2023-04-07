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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على 5 مخالفين بـ جازان بحوزتهم 44.4 كجم من الحشيش

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
القبض على 5 مخالفين بـ جازان بحوزتهم 44.4 كجم من الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات حرس الحدود بجازان على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 44.4 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وتفصيلًا، قال حساب حرس الحدود السعودي، عبر تويتر: إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان قبضت على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 44.4 كجم من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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