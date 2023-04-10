القبض على 8 مخالفين بحوزتهم 105.2 كجم من الحشيش في جازان

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (105.2) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.