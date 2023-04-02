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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

القبض على 8 مقيمين لترويجهم حملات عمرة وهمية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
القبض على 8 مقيمين لترويجهم حملات عمرة وهمية
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (8) مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية؛ لترويجهم حملاتِ عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال، متخذين (4) مكاتب للنسخ والطباعة مقارَّ لهم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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