القبض على 8 مقيمين لترويجهم حملات عمرة وهمية

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (8) مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية؛ لترويجهم حملاتِ عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال، متخذين (4) مكاتب للنسخ والطباعة مقارَّ لهم.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.