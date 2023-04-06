Icon

لحظة إنقاذ رضيع هندي تركته والدته داخل دلو Icon 10 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص Icon موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة Icon ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر Icon المودة تقدم خدماتها لقرابة 600 ألف أسرة Icon الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج Icon 387 إصابة جديدة بكورونا و415 حالة تعافٍ Icon نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه Icon القصة الكاملة لإعلان إصابة برلسكوني بالسرطان Icon بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
رئيس وزراء إيطاليا السابق وقطب الإعلام

القصة الكاملة لإعلان إصابة برلسكوني بالسرطان

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
القصة الكاملة لإعلان إصابة برلسكوني بالسرطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأنه جرى تشخيص إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بسرطان الدم، بعد يوم من نقله إلى العناية المركزة بسبب صعوبات في التنفس.

تعليق أقاربه

ويتلقى برلسكوني، البالغ من العمر 86 عامًا، العلاج في وحدة للقلب بالعناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو. وقال باولو برلسكوني الشقيق الأصغر لبرلسكوني للصحفيين، مساء أمس الأربعاء، أثناء مغادرته المستشفى “إنه كالصخرة، سينجو هذه المرة أيضًا”.

ولم يصدر تعليق رسمي ، حتى الآن بشأن الأخبار التي نشرتها صحيفة “كورييري ديلا سيرا”. ويعد حزب “إيطاليا إلى الأمام” جزء من الائتلاف اليميني لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لكن برلسكوني لا يضطلع بدور في الحكومة.

حالته مستقرة

وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء لتلفزيون هيئة البث الإيطالية “تحدثت هذا الصباح مع ألبرتو زانجريلو الطبيب الشخصي لبرلسكوني وأخبرني بأن برلسكوني أمضى ليلة هادئة وحالته مستقرة”.

وأضاف تاياني، وهو حليف لبرلسكوني في حزب إيطاليا إلى الأمام منذ وقت طويل، أن رئيس الوزراء السابق نجا من سلسلة من المشكلات التنفسية.

قطب الإعلام والملياردير

وأصدر الحزب في وقت لاحق بيانًا، قال فيه إن برلسكوني تحدث في الصباح إلى كبار الحلفاء في الحزب وحث على التحلي بأقصى قدر من الالتزام في البرلمان.

وعانى قطب الإعلام والملياردير، الذي كون ثروته من مجال القنوات التلفزيونية الخاصة، من اعتلال متكرر في صحته في السنوات الماضية وخرج من نفس المستشفى الأسبوع الماضي فقط.

شهرته الدولية

وتنحى برلسكوني عن رئاسة الوزراء للمرة الأخيرة في عام 2011، لكنه عاد إلى مجلس الشيوخ الإيطالي بعد انتخابات في سبتمبر الماضي.

وبنى برلسكوني أكبر شبكة تلفزيونية تجارية في إيطاليا واكتسب شهرة دولية بصفته مالكا لنادي ميلان بطل أوروبا لكرة القدم قبل دخوله الحياة السياسية في 1994، عندما أطاحت فضيحة فساد بالنخبة السياسية السابقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم