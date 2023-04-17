Icon

بايرن ميونخ يخطط لبيع ساديو ماني Icon مقتل وإصابة 24 بإطلاق نار في ألاباما الأمريكية Icon أزمة بين تشافي ورافينيا بعد مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon البرهان وحميدتي وقصة ود تحولت إلى حرب بين أقوى رجلين بالسودان Icon لقطات لـ أجواء استثنائية في تبوك وقت الإفطار على زخات المطر Icon حملة اكتتاب جود تدخل جينيس Icon 65 % من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم في رمضان Icon الأعمال التاريخية والبدوية خارج اهتمام الدراما العربية Icon روما يُمطر شباك أودينيزي بثلاثية Icon تعرض أبنية الأمم المتحدة في دارفور للنهب والإصابة بالقذائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القرين بالدوادمي 44.80 ملم

القصيم تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 69 ملمترًا

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
القصيم تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم بـ 69 ملمترًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة ضرية بمنطقة القصيم سجلت أعلى كميات هطول الأمطار اليوم بلغت (69) ملم، فيما سجّلت منطقة دخنة الرس بالمنطقة (41.90) ملم.

القرين بالدوادمي 44.80 ملم

جاء ذلك في تقريرٍ الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة؛ حيث سجّلت القرين بالدوادمي (44.80) ملم، و(34.60) ملم في عرجاء الدوادمي بمنطقة الرياض، وفي منطقة حائل سجّل مطار حائل (30) ملم، و(25.50) في حي الروضة بالمنطقة، بينما سجّل طبب أبها بمنطقة عسير (25.40) ملم، و(9.00) ملم في منطقة شعار أبها.

فيما سجّلت منطقة الزريان بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة (6.60) ملم، و(5.80) في الركنة بمحافظة المويه، وفي منطقة المدينة المنورة سجّلت الحسو بالحناكية (1.20) ملم، وخيبر (0.60) ملم.

إجمالي التخزين

وبيّن التقرير كميات المياه المخزّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين خلف السدود (756.622.000) م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (28.123.553) م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (435.151-) م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (540.441-) م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (975.592-) م3، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (27.147.961) م3.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة...

العالم
لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتدفق سيول وادي بطحان بعسير

السعودية اليوم
اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام
السعودية اليوم

اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في المسجد الحرام

السعودية اليوم
متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا
السعودية اليوم

متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية...

السعودية اليوم
اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان
السعودية اليوم

اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة...

السعودية اليوم
البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في إسرائيل
العالم

البيت الأبيض يصدر بيانًا بشأن الأزمة في...

العالم
بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع...

السعودية اليوم
إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة
العالم

إيمانويل ماكرون يواجه حملة ضغط غير مسبوقة

العالم