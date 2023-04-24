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المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان

القنصل الليبي بالسعودية: كل عبارات الشكر لا تفي المملكة وقيادتها حقها

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
القنصل الليبي بالسعودية: كل عبارات الشكر لا تفي المملكة وقيادتها حقها
المواطن - فريق التحرير

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أشاد القنصل الليبي لدى المملكة، عبدالرزاق المنسي، بالجهود السعودية بشأن إجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من السودان حيث تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة المئات.

شكر وتقدير

وقال المنسي خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: كل القطاعات في المملكة تجاوبت معنا بأفضل صورة، وتتعامل مع كل رعايا الدول في السودان بدون تفرقة وكل عبارات الشكر لا تفي المملكة وقيادتها حقها.

ولفت القنصل إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التعاون مع جميع القطاعات والجاليات الموجودة في السودان دون أي تفرقة، وتوفير وسيلة نقل في ظل مثل هذه الظروف.

جهود السعودية

يذكر أن المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان إلى جدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

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