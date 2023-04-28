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في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 مساء غدٍ السبت، حيث تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة الهلال وأوراوا

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

وتقام مباراة الهلال وأوراوا غدًا في الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو المقبل في اليابان.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال سيفقد 2 من نجومه في مباراة الغد ضد نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال وأوراوا الياباني

غيابات الهلال غدًا

وسيغيب كل من الكولومبي جوستافو كويلار والبيروفي أندري كاريلو عن مباراة الذهاب غدًا.

وكان المدافع علي البليهي، لاعب نادي الهلال، تحدث عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي أوراوا غدًا.

وقال البليهي في المركز الإعلامي بدوري أبطال آسيا: “قادرون على حسم البطولة من الرياض، يجب أن نحافظ على اللقب هذا أمر نعرفه جيدًا”.

وواصل البليهي: “فريق أوراوا مختلف كثيرًا عن الذي تقابلنا معه في عام 2019، سنحسمها من الرياض”.

يذكر أن الهلال كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.

 

 

 

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