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في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 مساء يوم السبت المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

القنوات الناقلة

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

الهلال وأوراوا

وستقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا يوم السبت المقبل في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو المقبل في اليابان.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية أمام الشارقة بنتيجة 2/ 1، الريان بثلاثية دون رد، والاستقلال الطاجيكي مرتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.

الهلال وأوراوا الياباني

وتعادل الزعيم أمام الشارقة بنتيجة 2/ 2، وخسر ضد الريان بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الريان الذي حل وضيفًا.

وواصل الأزرق التألق في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16، قبل أن يتجاوز عقبة فولاد خوزستان الإيراني بهدف دون رد.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأنظار في مواجهة الدحيل القطري بالدور نصف النهائي، حيث نجح في الفوز بنتيجة 7/ 0، سجلها؛ أوديون إيغالو سوبر هاتريك، وموسى ماريغا هدفين، سالم الدوسري هدف.

 

 

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