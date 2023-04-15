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في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال والنصر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة مساء الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

مباراة الهلال والنصر

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD ومنصة شاهد.

وقبل ديربي الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.

مباراة الهلال والنصر - دوري روشن

الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة في ترتيب دوري روشن.

مباراة الهلال والنصر - دوري روشن

 

 

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