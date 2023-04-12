القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال وتُنقل على قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RMC SPORT1 , VTM 2 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

ريال مدريد ضد تشيلسي

وسيكون تشكيل ريال مدريد المتوقع مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كامافينجا، ألابا، ميليتاو، كارفخال، فالفيردي، مودريتش، توني كروس، فينسيوس جونيور، بنزيما، رودريجو”.

أما تشكيل تشيلسي المتوقع فسيكون مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، كوليبالي، كوكوريلا، فوفانا، إنزو فيرنانديز، كانتي، كوفاسيتش، جيمس، تشيلويل، هافرتز، جواو فيليكس”.

نتيجة مباراتي الموسم الماضي

وسبق للفريقين أن تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث فاز ريال مدريد ضد تشيلسي في إنجلترا في الذهاب بثلاثية لهدف.

وفاز تشيلسي في مباراة العودة في إسبانيا بثلاثية مقابل هدفين، لكن فارق الأهداف كان لصالح ريال مدريد الذي صعد وقتها إلى دور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.