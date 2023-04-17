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في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة ليدز ضد ليفربول

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة ليدز ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الاثنين، مباراة ليدز ضد ليفربول في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليدز ضد ليفربول

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “إيلاند رود” معقل فريق ليدز يونايتد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS CONNECT , M4 SPORT HD HUNGARY.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ16 برصيد 29 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

ليدز يونايتد ضد ليفربول
جانب من المباراة – المصدر @LFC

نتائج مباريات الجولة الـ31

وكانت مباريات الجولة الـ31 بدأت من أول أمس السبت بفوز أستون فيلا على نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد، وفوز برايتون على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وفوز فولهام على إيفرتون بثلاثية لهدف، وفوز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بثنائية دون رد، بينما فاز بورنموث على توتنهام هوتسبير بثلاثية مقابل هدفين.

وفاز وولفرهامبتون على برينتفورد بثنائية دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثية لهدف.

وفي مباراتي أمس الأحد، تعادل آرسنال مع وست هام يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما فاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثنائية دون رد.

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