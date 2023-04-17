القنوات الناقلة لـ مباراة ليدز ضد ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الاثنين، مباراة ليدز ضد ليفربول في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليدز ضد ليفربول

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “إيلاند رود” معقل فريق ليدز يونايتد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS CONNECT , M4 SPORT HD HUNGARY.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ16 برصيد 29 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ31

وكانت مباريات الجولة الـ31 بدأت من أول أمس السبت بفوز أستون فيلا على نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد، وفوز برايتون على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وفوز فولهام على إيفرتون بثلاثية لهدف، وفوز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بثنائية دون رد، بينما فاز بورنموث على توتنهام هوتسبير بثلاثية مقابل هدفين.

وفاز وولفرهامبتون على برينتفورد بثنائية دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثية لهدف.

وفي مباراتي أمس الأحد، تعادل آرسنال مع وست هام يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما فاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثنائية دون رد.