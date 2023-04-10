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في ذهاب دور الثمانية

القنوات الناقلة لـ مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بداية من غدٍ الثلاثاء بمواجهتي “مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني” و”بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.

مباراتا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 

وتُقام المباراتان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُلعب مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

أما مباراة بنفيكا ضد فريق إنتر ميلان فسوف تُقام على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ على ملعب BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

أما مباراة إنتر ميلان وبنفيكا فسوف تُنقل على قناة BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM.

دور نصف النهائي

ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

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