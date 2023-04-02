القوات المسلحة توفر 303 وظائف مدنية للجنسين

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 303 وظائف مدنية للجنسين، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

المؤهلات المطلوبة

وأوضحت الخدمات الطبية أن المؤهلات المطلوبة تتمثل في الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير فأعلى، وذلك وفقًا للوظائف التالية:

– مساعد طبيب أسنان.

– باحث قانوني.

– مساعد مترجم.

– مهندس كهرباء.

– فني تبريد وتكييف صيانة عربات.

– فني ميكانيكي صيانة عربات بنزين.

– محاسب رواتب.

– محاسب.

– فني كهرباء صيانة عربات.

– منسق تسويق.

– أخصائي أول موارد بشرية.

– أخصائي سلامة منشآت.

– إداري علاقات عامة ومونتاج وإعلام.

– فني / أخصائي تخطيط دماغ وأعصاب.

– أخصائي حاسب آلي.

– طبيب نائب أول قسم الجهاز الهضمي.

– طبيب نائب أول – الطوارئ.

– طبيب نائب أول جلدية.

– مدير المالية.

طريقة التقديم

وذكرت الخدمات الطبية أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أبريل 2023م.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي (هنا).