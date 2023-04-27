القيم الضغطية وراء هبوب الرياح المغبرة

كشف البحث الفلكي وخبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، موضحًا أن الشمس تتحرك يوميًّا من المشرق إلى المغرب وفصليًّا من الشمال إلى الجنوب، ولهذا لها مشارق ومغارب عدة، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة المعارج: {فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم وما نحن بمسبوقين}.

القيم الضغطية

وأضاف الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أنه نتيجة لهذه الحركة فإن القيم الضغطية على وجه الأرض والمسطحات المائية تتغير بشكل دائم فينتقل الهواء من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض بما يسمى بالرياح والقيم الضغطية.

وأكمل: إنه خلال هذه الأيام يكون عظيمًا بين الصغرى والعظمى، ولهذا هبوب الرياح المثيرة للغبار والأتربة والسابقة للحالات المطرية يكون عاصفًا، مستشهدًا ببيت شعري: “كأن هبوب الريح من نحو أرضكمُ *** يثير فتاة المسك والعنبر الندا”.

أنواع الرياح

واستطرد: تنقسم الرياح إلى قسمين، رياح دائمة وهي ذات الهبوب الدائم من جهة معينة، ورياح عابرة وهي ذات الهبوب العابر إلى جهة معينة.

وتابع: أن أمهات الرياح عند العرب أربعة الشمالية وهي للروح والنسيم، الجنوبية وهي للأمطار والأنواء، والصبا وهي لإلقاح الأشجار، والسحاب والدبور وهي ريح العذاب والدمار.