Icon

مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية Icon مسحراتي جدة يستحضر عاداتها قبل نصف قرن Icon الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها Icon بريطانيا تهدد واتساب بالحظر حال عدم الامتثال للقانون الجديد Icon توضيح من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية Icon وقت إخراج زكاة الفطر Icon السلطات التونسية تمنع الاجتماعات بمقرات حزب النهضة Icon النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات Icon أمطار متفاوتة بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس 29 رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
يؤثر على بنية القلب ووظائفه

الكسل يدمر صحة المراهقين

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
الكسل يدمر صحة المراهقين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت دراسة حديثة، من أن الكسل والخمول ونمط الحياة المستقر الذي يميل إلى الجلوس قد يزيد حجم القلق 3 مرات لدى المراهقين مقارنة بالنشاط البدني المعتدل إلى القوي، ما يؤثر على بنية القلب ووظائفه.

وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة أن أكثر من 80% من المراهقين في جميع أنحاء العالم لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً يومياً.

نتائج الدراسة

وأجريت الدراسة بالتعاون بين جامعتي بريستول وإكستر في المملكة المتحدة وجامعة شرق فنلندا. وركزت على فهم تأثير الوقت المستقر والنشاط البدني على بنية القلب ووظيفته لدى المراهقين، حيث توجد ندرة في قياس سلوك الحركة وتخطيط القلب لدى هذه الفئة، بحسب موقع “ساينس دايلي”.

وشملت الدراسة 530 مراهقاً أعمارهم 17 عاماً، لديهم قياسات كاملة لكتلة الدهون وكتلة العضلات والجلوكوز والدهون، وعلامة الالتهاب، والأنسولين، وحالة التدخين، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية، ووظيفة القلب ومقاييس الهيكل، والقياس القائم على مقياس التسارع للوقت المستقر، والنشاط البدني الخفيف، والنشاط البدني المعتدل إلى القوي.

وخلال التجربة، أمضى المراهقون ما يقرب من 8 ساعات/ يوم في وضع الجلوس وحوالي 49 دقيقة/ يوم في نشاط بدني متوسط إلى قوي.

ولوحظ أن كلاً من الوقت المستقر والنشاط البدني المعتدل إلى القوي مرتبطان بارتفاع كتلة البطين الأيسر. ومع ذلك، فإن الزيادة في كتلة القلب المرتبطة بوقت الجلوس (3.8 غم/ م 2) كانت أعلى بـ 3 مرات من الزيادة في كتلة القلب (1.2 غم/ م 2) المرتبطة بالنشاط البدني المعتدل إلى القوي.

أهمية النشاط البدني

ومن المعروف بين البالغين أن زيادة كتلة القلب بمقدار 5 غم/ م 2 قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بنسبة بين 7 و20%.

ويؤدي النشاط البدني المعتدل إلى القوي إلى تضخم القلب بشكل طفيف، لكن يبدو أنه أثر جانبي مقبول بالنظر إلى العديد من الفوائد الصحية للتمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة.

ودعت نتائج الدراسة خبراء الصحة العامة وواضعي السياسات الصحية ومديري المدارس الثانوية والمدرسين وأطباء الأطفال، إلى تشجيع وتسهيل مشاركة المراهقين في النشاط البدني لتمكين القلب السليم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم