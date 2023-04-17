اللقاء الأول بين الهلال والنصر في رمضان

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تترقب الجماهير مواجهة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الهلال والنصر، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المواجهة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
وتُعد مباراة الهلال والنصر غدًا هي الأولى بينهما في شهر رمضان، حيث سبق وتقابلا 29 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.
ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المواجهات السابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، مقابل 9 انتصارات للنصر، وتعادلا 6 مرات، ونجح الزعيم في تسجيل 52 هدفًا، واهتزت شباكه 34 مرة.
وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.