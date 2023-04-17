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ضمن منافسات دوري المحترفين

اللقاء الأول بين الهلال والنصر في رمضان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
اللقاء الأول بين الهلال والنصر في رمضان
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مواجهة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الهلال والنصر

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الهلال والنصر، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المواجهة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتُعد مباراة الهلال والنصر غدًا هي الأولى بينهما في شهر رمضان، حيث سبق وتقابلا 29 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المواجهات السابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، مقابل 9 انتصارات للنصر، وتعادلا 6 مرات، ونجح الزعيم في تسجيل 52 هدفًا، واهتزت شباكه 34 مرة.

النصر والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان بدوري روشن

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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