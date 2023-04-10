اللواء الشهري يتفقَّد وحدات حرس الحدود في تبوك والمدينة المنورة

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تفقَّد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قطاعات ووحدات حرس الحدود في منطقتي تبوك والمدينة المنورة، واطلع على سير العمل لحماية حدود المملكة البرية والبحرية.
ونقل اللواء الشهري تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لمنسوبي قطاعات ووحدات حرس الحدود في المنطقتين، مؤكدًا ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.
وشملت الجولة زيارة قيادة منطقة تبوك وقيادات قطاعات حالة عمار وضباء وأملج والمراكز التابعة لها، والقاعدة الساحلية الشمالية والوحدات البحرية بالوجه، وقيادة منطقة المدينة المنورة بمحافظة ينبع وقطاعاتها والمراكز التابعة لها، اطلع خلالها على مستوى التأهيل والتدريب والتجهيزات والإمكانات التي تحظى بها.