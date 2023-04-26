اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا

تقدم قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري يحيى عسيري، بالشكر للجنود على جهودهم في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة، مشيرًا إلى أنهم ضربوا أروع الأمثلة للجندي السعودي وأثبتوا أنهم رجال سلمان.

فيديو | قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري لـ #الإخبارية: أوجه شكري للجنود الذين ضربوا أروع الأمثلة للجندي السعودي وأثبتوا أنهم رجال سلمان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/047AENUPcJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وأضاف عسيري، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: ما رأيتموه من مواقف إنسانية دليل على أن مملكة الإنسانية تبذل بعفوية وبمبادرة من الأنفس الطيبة التي تربينا عليها.

فيديو | قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري لـ #الإخبارية: ما رأيتموه من مواقف إنسانية دليل على أن "مملكة الإنسانية" تبذل بعفوية وبمبادرة من الأنفس الطيبة التي تربينا عليها #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/eSGphjYWr5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وصول 5 مواطنين

أعلنت وزارة الخارجية، وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة.

وقالت الوزارة عبر موقع تويتر: استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصًا من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “أبها” التابعة للمملكة، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2371 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2252 شخصًا ينتمون لـ67 جنسية).