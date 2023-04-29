المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت (المؤسسة العامة للري)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف في مختلف التخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي امن البنية التقنية. أخصائي استمرارية الأعمال. أخصائي ارتباطات حكومية. أخصائي تخطيط المشاريع التقنية. أخصائي تنفيذ المشاريع. أخصائي جودة. أخصائي نظم وقواعد البيانات. أخصائي حوكمة وتخطيط. أخصائي تحليل أعمال. أخصائي تحليل أعمال. أخصائي دراسات وأبحاث. مدير مشروع. مدير مشروع. مهندس مشروع. مشرف تخطيط المشاريع والتقارير. مهندس تصميم. مهندس زراعي. مهندس سلامة. مهندس مراقبة جودة. مهندس صيانة. مهندس صيانة. مهندس بيئي. أخصائي تسويق الاستثمارات. أخصائي سياسات وتعرفة. أخصائي مخاطر. أخصائي مناقصات. أخصائي مواهب. أخصائي تدريب وتطوير. مدقق عقود أول. مراقب تكاليف أول. فني مختبر. مهندس أنظمة تحكم.