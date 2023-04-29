المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت (المؤسسة العامة للري)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف في مختلف التخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).