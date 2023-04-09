المالكي يحقق أمنية الطفلة عائشة

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حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفلة عائشة، بركوب الخيل كونها كانت تحلم بهذه الأمنية، وتعشق الخيل وترسمه ليل نهار.
#من_الشاشة | فرحة لا توصف، وابتسامة تبهج القلوب؛ فريق برنامج "أمنية" مع فايز المالكي يحقق حلم الطفلة "عائشة" في زيارة لمشاهدة الخيول وخوض تجربة ركوبها. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 9, 2023
استقبل والد الطفلة عائشة بصحبة ابنته، الإعلامي فايز المالكي خلال “برنامَج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، وسط ترحيب كبير، واستقبال حافل.
عقب جلوس المالكي، فاجأ الطفلة بأدوات رسم لتقوم على الفور برسم “حصان”، ويداعبها المالكي، ويقول: “رسم الصقر أفضل”، لتؤكد الطفلة أنها تحب الخيل.
المالكي داعب الطفلة، وقال “هناك مفاجأة بشأنك ستفرحين بها، لكن سنخرج من المنزل ونذهب إلى مكان المفاجأة إذا كنت مستعدة”، لتتحمس الطفلة وتقول على الفور سأذهب وسط تركيز وترقب كبير من والدها.
عقب وصول المالكي بصحبة الطفلة، إلى مكان المفاجأة، فرحت بشكل كبير بمجرد أن رأت الخيول التي كانت ترسمها في كراساتها، وتحمست كثيرًا لتسحب أحد الأحصنة، وتعيش حلمها بركوب الخيل وتتحقق أمنيتها.
من جانبه، أعرب الإعلامي فايز المالكي عن سعادته بعدما شاهد لحظات فرح وسعادة الطفلة عائشة، وقال إننا علمنا أنها تحب الخيل بمجرد أن جلس متحدثنا معها وأردنا أن نحقق أمنيتها.