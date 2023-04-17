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لحظات سعادة وفرح

المالكي يحقق أمنية الطفلة لجين بمقابلة الشيف سما جاد

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
المالكي يحقق أمنية الطفلة لجين بمقابلة الشيف سما جاد
المواطن- فريق التحرير

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حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، الذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفلة تدعى لجين، بمقابلة الشيف سما جاد وممارسة الطبق، لأنها تعشق المطبخ، وتناول الكبسة التي كانت تشتهي أكلها بعد إجرائها عملية جراحية.

الطفلة لجين

اصطحب فايز المالكي، الطفلة لجين المصابة بأمراض وشقيقتها مشاعر، في سيارته، ويرددون: ” يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب”، في صوت جميل وفرحة وسعادة كبيرة للطفلين.

فاجأ المالكي، الطفلة، بتحقيق أمنيتها ومقابلة الشيف سما جاد، وقال لها: “حققتلك أمنتيك بمقابلة سما الجاد أفضل شيف يطبخ في المملكة”، وسط فرحة كبيرة للطفلة وشقيقتها.

وشارك المالكي والطفلة لجين، مع الشيف سما في تحضير إحدى الأكلات وسط سعادة كبيرة من الطفلة، قبل أن تقدم لها الشيف عددًا من الهدايا البسيطة.

من جانبها قالت سما جاد: “سعدت كثيرًا برؤية الطفلة لجين، لكن حزنت جدًا بمرضها وأنه شيء صعب للغاية أن تكون طفلة صغيرة مصابة بأمراض الدم”.

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