المالكي يحقق أمنية الطفل بندر بقيادة الطائرة

حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل بندر، لقيادة الطائرة، كونه كان يحلم بأن يصبح طيارًا.

واصطحب الإعلامي فايز المالكي خلال “برنامج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، الطفل بندر إلى المطار، وبه عدة طائرات صغيرة (4 راكب) حيث بدت ملامح الذهول والمفاجأة على الطفل قبيل تحقيق أمنيته، بعد أن أتاح له قيادة الطائرة بصحبة أحد الكباتن بالمطار.

المالكي يحقق أمنية بندر

بدأ الطفل بندر في ارتداء ملابس قائد الطائرة، استعدادًا لتحقيق أمنيته بقيادتها وركب بجوار الكابتن وأمسك بأدوات وأجهزة القيادة.

عرض كابتن الطائرة، على فايز المالكي أن يستقل معهم الطائرة، لكنه رفض قائلا: “والله لا يمكن أنا أهوى الصيد والسباحة وغير مألوف لي ركوب الطائرات”.

الطفل يقود الطائرة

أقلعت الطائرة محلقة في سماء المملكة، وعلى متنها الطفل بندر الذي لا يزال في هول المفاجأة والفرحة، وعقب هبوط الطائرة مرة أخرى استقبله المالكي بالترحيب والفرحة.

وعقب تحقيق الطفل أمنيته وقيادته للطائرة قال: “فرحت كثيرًا لقد حققت أمنيتي وسأستمر وأقدم على رخصة قيادة الطائرة وسأصبح طيارًا”، ليرد الكابتن بأن الطفل بندر يظهر عليه أنه لائق طبيًا، لكن عليه إجراء باقي الفحوصات والاختبارات.