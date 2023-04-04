الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام اليوم 13 من رمضان المالكي يحقق أمنية الطفل بندر بقيادة الطائرة إغلاق طريق الأمير سلطان بجدة جزئيًا لتصريف مياه الأمطار 21 مبادرة لنادي تطوع الصحي نفذها 1133 متطوعًا خلال شهر الشيخ العيسى: فتاوى الشأن العام تخص ولي الأمر أو من ينيبه مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد التراث العمراني بمسجد العباسة في جازان مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته
حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل بندر، لقيادة الطائرة، كونه كان يحلم بأن يصبح طيارًا.
#أمنية | فايز المالكي يحقق أمنية بندر بتجربة الطائرة، كونه كان يحلم بأن يصبح طيارًا. #رمضان_على_السعودية#خير_اليوم_أمل_بكرة @RiyadBank pic.twitter.com/Qstyi1tTFm
— قناة السعودية (@saudiatv) April 4, 2023
واصطحب الإعلامي فايز المالكي خلال “برنامج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، الطفل بندر إلى المطار، وبه عدة طائرات صغيرة (4 راكب) حيث بدت ملامح الذهول والمفاجأة على الطفل قبيل تحقيق أمنيته، بعد أن أتاح له قيادة الطائرة بصحبة أحد الكباتن بالمطار.
بدأ الطفل بندر في ارتداء ملابس قائد الطائرة، استعدادًا لتحقيق أمنيته بقيادتها وركب بجوار الكابتن وأمسك بأدوات وأجهزة القيادة.
عرض كابتن الطائرة، على فايز المالكي أن يستقل معهم الطائرة، لكنه رفض قائلا: “والله لا يمكن أنا أهوى الصيد والسباحة وغير مألوف لي ركوب الطائرات”.
أقلعت الطائرة محلقة في سماء المملكة، وعلى متنها الطفل بندر الذي لا يزال في هول المفاجأة والفرحة، وعقب هبوط الطائرة مرة أخرى استقبله المالكي بالترحيب والفرحة.
وعقب تحقيق الطفل أمنيته وقيادته للطائرة قال: “فرحت كثيرًا لقد حققت أمنيتي وسأستمر وأقدم على رخصة قيادة الطائرة وسأصبح طيارًا”، ليرد الكابتن بأن الطفل بندر يظهر عليه أنه لائق طبيًا، لكن عليه إجراء باقي الفحوصات والاختبارات.