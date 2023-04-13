المالكي يحقق أمنية الطفل راكان ليكون رجل إطفاء

حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفل يدعى راكان، بلقاء أبطال الدفاع المدني وتنفيذ إحدى مهام رجال الإطفاء.

وانتظر المالكي الطفل راكان في مخيم ساحر بمحافظة جدة، وأخذا يتحدثان، ثم قدم الأول للأخير هدية عبارة عن “آيباد”، والتي فرح بها الطفل كثيرًا.

وعقب ذلك، ركب المالكي وراكان الخيل مستمتعين بالأجواء على شاطئ البحر حتى الليل.

معايشة تجربة

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل أسعد الطفل بزيارة المديرية العامة للدفاع المدني ولقاء رجالها الأبطال والذين استقبله راكان بكل حفاوة وحب، كما نفذوا له برنامجًا له كي يصير رجل إطفاء لمدة يوم وينفذ إحدى مهامهم.

وارتدى الطفل ملابس رجل الإطفاء ومعايشة تجربتهم وتعريفهم بالأدوات الخاصة بهم لتحقيق حلمه.

برنامج إنساني للأطفال

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.