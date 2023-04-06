المالكي يحقق أمنية الطفل عبدالله الاتحاد يتفوق على كبار أوروبا برقم دفاعي استثنائي تحطم مروحية يابانية والبحث عن 10 مفقودين السعودية الثانية عالميًا في الوعي بالذكاء الاصطناعي دونيس لا يخسر ضد الخليج تجديد مسجد الدويد بالشمالية ضمن مشروع محمد بن سلمان فرانك لامبارد: مواجهة ريال مدريد تحد كبير معلمة تروي قصة حادث حولها إلى مقعدة وأفقدها وظيفتها تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية كورتوا يُنهي سلسلة سلبية ضد برشلونة
حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل عبدالله الذي يصارع مرض الفشل الكلوي والشلل بكل قوة وعزيمة، بزيارة لمزرعة حيوانات أليفة، ليكسر للطفل حاجز الخوف من الحيوانات.
#أمنية | رسالة عبدالله لمن سيتبرع له. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/aJjj69NOst
— قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2023
وأعرب الإعلامي فايز المالكي عن سعادته خلال “برنامج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، بزيارة ولقاء الطفل عبدالله، حيث تمنى الأخير أن يتبرع له أحد بالكلى نظرًا لتعبه.
وعقب ذلك، أخذه المالكي إلى مزرعة حيوانات أليفة للتجول فيها والتعرف على الحيوانات بها، حيث بدأ الطفل يطعم الأوز والبط والماعز والبقر بكل سعادة وحماس.
#أمنية | زيارة أبو راكان وعبدالله لمزرعة حيوانات أليفة, وعبدالله يكسر حاجز الخوف من الحيوانات 🤩 #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/oKRKeZggxe
— قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2023
و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.