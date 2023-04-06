المالكي يحقق أمنية الطفل عبدالله

حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل عبدالله الذي يصارع مرض الفشل الكلوي والشلل بكل قوة وعزيمة، بزيارة لمزرعة حيوانات أليفة، ليكسر للطفل حاجز الخوف من الحيوانات.

وأعرب الإعلامي فايز المالكي عن سعادته خلال “برنامج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، بزيارة ولقاء الطفل عبدالله، حيث تمنى الأخير أن يتبرع له أحد بالكلى نظرًا لتعبه.

كسر حاجز الخوف

وعقب ذلك، أخذه المالكي إلى مزرعة حيوانات أليفة للتجول فيها والتعرف على الحيوانات بها، حيث بدأ الطفل يطعم الأوز والبط والماعز والبقر بكل سعادة وحماس.

#أمنية | زيارة أبو راكان وعبدالله لمزرعة حيوانات أليفة, وعبدالله يكسر حاجز الخوف من الحيوانات 🤩 #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/oKRKeZggxe — قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2023

برنامج إنساني للأطفال

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.