Icon

وزير الطاقة يكشف تفاصيل اجتماع مهم غير مسار إنتاج النفط عالميًا Icon تعليم النماص: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا Icon المالكي يحقق أمنية الطفل عزام Icon مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان Icon 4 أرقام مميزة لـ الاتحاد في دوري روشن Icon تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور Icon تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة Icon استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار Icon الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فرحة وسعادة للصغير

المالكي يحقق أمنية الطفل عزام

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
المالكي يحقق أمنية الطفل عزام
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل عزام، بعد أن سلم له هدية تتضمن لوحة ألعاب السباق “دركسيون ألعاب”، كونه كان يحلم به ويأمل أن يمارس ألعابه من خلاله.

المالكي يحقق أمنية عزام

وخلال جلوس الإعلامي فايز المالكي خلال “برنامج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، مع الطفل عزام، قال له هناك مفاجأة بشأنك ستفرح بها، وسط تركيز وترقب كبير من الطفل، ليظهر المالكي أمام الطفل بطاقة تحمل اسم “بلايستيشن”، ويسأل الطفل: “هل تعرف ما هذا والله لو ما قلت سأكسره الآن أمام عينك”، ليرد الطفل في الحال “بلاي ستشين”.

دركسيون هدية المالكي

لم يكتف المالكي بذلك، بل أكد للطفل أن هناك مفاجأة أكبر ستذهل منها، لتحدق عيني الطفل أمام ما يخبئه المالكي خلفه، وأخيرًا يكشف عن لوحة ألعاب السباق “دركسيون ألعاب”، وَسَط فرحة عارمة من الطفل عزام.

كاميرا خفية

وعقب تسلم الطفل هديته، دخل معه المالكي في وصلة كوميديا، ليقول له، أعرض عليك عرضًا، هل تبيعها، أشتري بـ 200 ريال في الحال، ليرد الطفل بشكل كوميدي أيضًا نعم أبيعه، ليفاجئه المالكي أيضًا بشكل كوميدي أن هذه كاميرا خفية.

فرحة الطفل عزام

الطفل تحدث في سرور وسعادة مع المالكي عقب تسلمه هديته، وقال إنه يحب الألعاب كثيرًا ويحب ممارسة لعبة السيارات، والهدية الجديدة سوف تسهل عليه اللعب وستزيد من متعته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم