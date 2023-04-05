المالكي يحقق أمنية الطفل عزام

حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل عزام، بعد أن سلم له هدية تتضمن لوحة ألعاب السباق “دركسيون ألعاب”، كونه كان يحلم به ويأمل أن يمارس ألعابه من خلاله.

المالكي يحقق أمنية عزام

وخلال جلوس الإعلامي فايز المالكي خلال “برنامج أمنية” المذاع على “قناة السعودية”، مع الطفل عزام، قال له هناك مفاجأة بشأنك ستفرح بها، وسط تركيز وترقب كبير من الطفل، ليظهر المالكي أمام الطفل بطاقة تحمل اسم “بلايستيشن”، ويسأل الطفل: “هل تعرف ما هذا والله لو ما قلت سأكسره الآن أمام عينك”، ليرد الطفل في الحال “بلاي ستشين”.

دركسيون هدية المالكي

لم يكتف المالكي بذلك، بل أكد للطفل أن هناك مفاجأة أكبر ستذهل منها، لتحدق عيني الطفل أمام ما يخبئه المالكي خلفه، وأخيرًا يكشف عن لوحة ألعاب السباق “دركسيون ألعاب”، وَسَط فرحة عارمة من الطفل عزام.

كاميرا خفية

وعقب تسلم الطفل هديته، دخل معه المالكي في وصلة كوميديا، ليقول له، أعرض عليك عرضًا، هل تبيعها، أشتري بـ 200 ريال في الحال، ليرد الطفل بشكل كوميدي أيضًا نعم أبيعه، ليفاجئه المالكي أيضًا بشكل كوميدي أن هذه كاميرا خفية.

فرحة الطفل عزام

الطفل تحدث في سرور وسعادة مع المالكي عقب تسلمه هديته، وقال إنه يحب الألعاب كثيرًا ويحب ممارسة لعبة السيارات، والهدية الجديدة سوف تسهل عليه اللعب وستزيد من متعته.