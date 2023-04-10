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المالكي يحقق أمنية الطفل محمد أبوفهد بركوب الطائرة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
المالكي يحقق أمنية الطفل محمد أبوفهد بركوب الطائرة
المواطن - فريق التحرير

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حقق فايز المالكي، أمنية الطفل محمد أبو فهد الذي يعاني من متلازمة داون وأجرى عمليتين بالقلب، بركوب الطائرة خلال زيارته لمتحف صقر الجزيرة.

استقبل المالكي الطفل محمد أبو فهد خلال برنامج “أمنية” المذاع على “قناة السعودية” وسط ترحيب واستقبال حافل.

واصطحب المالكي الطفل محمد في جولة داخل متحف صقر الجزيرة الذي يضم كل ما يمكن معرفته عن علوم الطيران، محققًا أمنية الطفل محمد بركوب السيارة، الذي علق بقوله:” أريد أركب الطيارة لأقتل الأشرار”.

من جانبه، أعرب الفنان والإعلامي فايز المالكي عن سعادته بعدما شاهد لحظات فرح وسعادة الطفل محمد أبو فهد خلال ركوبه الطائرة.

وخلال جولته بمتحف صقر الجزيرة، تفقد المالكي بصحبة الطفل أول طائرة تهدى للملك المؤسس عبدالعزيز من قبل الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت عام 1945، موثقة  بداخلها تفاصيل أول رحلة للملك المؤسس عبد العزيز بالطائرة، التي رافقه خلالها من أبنائه الملك فهد والأمير بندر، وكانت متوجهة من عفيف إلى الطائف.

 

 

 

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