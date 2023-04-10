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ابتكر طائرة تحلق في الفضاء

المالكي يحقق أمنية الطفل محمد بركوب الطائرة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
المالكي يحقق أمنية الطفل محمد بركوب الطائرة
المواطن- فريق التحرير

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حقق الإعلامي فايز المالكي، أمنية الطفل محمد، بركوب الطائرة، بعد أن كان يتمنى هذا ويتخيله ليل نهار.

المالكي يحقق أمنية محمد

إذ أدخل فريق المالكي الفرحة والبهجة لقلب الطفل محمد، الذي كان يحلم بركوب الطائرة، وابتكر فريق “أمنية”، فكرة لمحاكاة طائرة يحلق بها في الفضاء ويعيش أجواء الطيران، ليكاد أن يطير الطفل من الفرح والسعادة.

مفاجأة الطفل محمد

اصطحب المالكي، الطفل محمدًا، إلى مكان المفاجأة ومكان جهاز المحاكاة، ليفاجأ الطفل بفكر محاكاة طائرة تحلق في الفضاء، وركب الطفل مع المالكي وكابتن الطائرة، الذي أخذهم بجولة في فضاء مدينة الرياض.

ذهل الطفل محمد من حجم المفاجأة وما رآه في المتحف من نموذج المحاكاة المثير والممتع، وظل صامتًا يركز فيما يراه من أجواء ومشاهد للفضاء أعلى مدينة الرياض، وتحقق أمنيته.

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