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مع لقاء الرياضية سجى كمال

المالكي يحقق مفاجآت بالجملة للطفلين لطيفة وعبدالله

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
المالكي يحقق مفاجآت بالجملة للطفلين لطيفة وعبدالله
المواطن - فريق التحرير

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حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، مفاجآت لشقيقين مصابين بالأنيميا المنجلية ويدعيان لطيفة وعبدالله، وكان من أبرزها الاستجمام في منتجع موفنبيك ولقاء الرياضية سجى كمال.

هدايا ومفاجآت

وزار المالكي الطفلين لطيفة وعبدالله في منزلهما، وأخذ يتحدث معهما ومع والدتهما وجدتهما، حيث حكيا عن معاناتهما بعد هذا المرض.

وعقب ذلك أدخل فايز المالكي السرور على الطفلين وأخذهما في رحلة بالسيارة للذهاب إلى محل ألعاب كبير لاختيار الألعاب التي يرغبان فيها.

واختار الشقيقان دراجتين وجربا استخدامها في المحل، ليخرجا فرحين بهذه الهدية.

كما أخذهما المالكي إلى منتجع موفنبيك، للاستمتاع بيوم جميل فيه، ليتفاجآن بدخول الرياضية سجى كمال، والتي تفاعلت معهما باللعب وطبخ الكبسة، كما قدمت لهما هدايا منها.

برنامج إنساني للأطفال

و ”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.

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