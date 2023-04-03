المالكي يحقق مفاجآت بالجملة للطفلين لطيفة وعبدالله

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حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، مفاجآت لشقيقين مصابين بالأنيميا المنجلية ويدعيان لطيفة وعبدالله، وكان من أبرزها الاستجمام في منتجع موفنبيك ولقاء الرياضية سجى كمال.
#أمنية | نستطيع نتحمّل الألم؛ لكن لا نستطيع تحمّل رؤية أبنائنا يتألمون.. "جدة و والدة" لطيفة وعبدالله يحكون عن معاناتهم.#خير_اليوم_أمل_بكرة @RiyadBank
#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/AlZLt39s98
— قناة السعودية (@saudiatv) April 3, 2023
وزار المالكي الطفلين لطيفة وعبدالله في منزلهما، وأخذ يتحدث معهما ومع والدتهما وجدتهما، حيث حكيا عن معاناتهما بعد هذا المرض.
وعقب ذلك أدخل فايز المالكي السرور على الطفلين وأخذهما في رحلة بالسيارة للذهاب إلى محل ألعاب كبير لاختيار الألعاب التي يرغبان فيها.
هدايا برنامج #أمنية لأبطال حلقتنا اليوم لطيفة، وعبدالله ❤️😍#خير_اليوم_أمل_بكرة @RiyadBank
#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/LdGrEKsgV6
— قناة السعودية (@saudiatv) April 3, 2023
واختار الشقيقان دراجتين وجربا استخدامها في المحل، ليخرجا فرحين بهذه الهدية.
كما أخذهما المالكي إلى منتجع موفنبيك، للاستمتاع بيوم جميل فيه، ليتفاجآن بدخول الرياضية سجى كمال، والتي تفاعلت معهما باللعب وطبخ الكبسة، كما قدمت لهما هدايا منها.
#أمنية | لطيفة وعبدالله في المنتجع مبسوطين، والمفاجأة دخول الرياضية سجى كمال وهدايا لهم منها. #خير_اليوم_أمل_بكرة @RiyadBank
#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/6N5LhoYnx0
— قناة السعودية (@saudiatv) April 3, 2023
و ”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.