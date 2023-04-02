المالكي يهدي كاميرا للطفل فهد ويحقق أمنيته بتصوير إلهام علي

حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفل مصاب بتكسر الدم المنجلي يدعى فهد، وذلك بلقاء الفنانة إلهام علي.

وزار المالكي الطفل فهد وأخذ يتحدث معه ومع والدته، والتي روت له كيف علمت بمرض نجلها.

وعقب ذلك أدخل فايز المالكي السرور على الطفل من خلال تقديم العديد من المفاجآت، وكان أولها هدية البرنامج والتي تمثلت في علبة كبيرة ممتلئة بالكيك، حيث فرح فهد كثيرًا.

لقاء إلهام علي

كما تفاجأ الطفل خلال تجوله بالأستوديو بعدد من الهدايا الأخرى، لتدخل عليه الفنانة إلهام علي، والتي عبرت عن سعادتها الكبيرة برؤيته.

وقام فهد بإجراء جلسة تصوير أولى لإلهام علي من خلال الكاميرات التي حصل عليها، لتتفاعل معه الفنانة كثيرًا، وسط حالة من الحماس والسعادة

برنامج إنساني للأطفال

و ”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.